В Копейске вандалы украли колокол с памятника ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС

В Копейске вандалы осквернили памятник ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС, который установлен в ветеранском сквере. Они унесли небольшой колокол, который был подвешен у гранитной арки, сообщает сайт «Комсомольской правды».

«Знакомые сказали мне, что с памятника пропал колокол. Я выехал на место и был неприятно удивлен. Никогда не верил, что люди способны проявить вандализм в отношении тех, кто ценой собственных жизней спасал человечество», - возмутился председатель местной организации «Союз Чернобыль России» Сергей Гоман.

По словам общественника, медный колокол был центральным и самым важным элементом памятника. Он символизировал призыв к покаянию.

Всех, кто что-либо знает о произошедшем, просят обратиться в полицию или позвонить Сергею Гоману по телефону 8 (951) 779-98-34.

Авария на Чернобыльской АЭС произошла 26 апреля 1986 года. В результате взрыва оказался разрушен четвертый энергоблок станции, который находился в непосредственной близости от города Припяти. Тысячи людей были эвакуированы.

Авария является крупнейшей в истории атомной энергетики, и точное количество ее жертв до сих пор не известно.