Телепорт XXI века: Маск открыл скоростной подземный тоннель под Лос-Анджелесом

Основатель компании Tesla и SpaceX Илон Маск рассказал об открытии первого скоростного подземного тоннеля под Лос-Анджелесом.

«Можно ехать со скоростью более 240 километров в час. На этой скорости кажется, что телепортируешься по городу. Во всех тоннелях будут постоянно циркулирующие автомобили для пешеходов и велосипедистов», - сказал он.

По данным CNBC, во время презентации Маск сообщил, что для быстрого проезда по тоннелю у автомобилей будут специальные боковые колеса. В любой момент они могут как выдвигаться, так и по необходимости убираться. В своем Twitter он заявил, что подобного рода колеса могут быть созданы не только для Tesla, но и для других автономных электрических машин.

Вместе с тем Маск презентовал и автомобиль марки Tesla.