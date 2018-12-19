В Одессе два Деда Мороза сошлись врукопашную: видео

Два Деда Мороза сошлись в рукопашном поединке в предновогодней Одессе. Сил не жалели, так как на кону было хлебное место под городской елкой, где за фотографию со сказочным волшебником прохожие готовы были щедро заплатить, сообщает агентство УНИАН.

Это и стало яблоком раздора. Один из аниматоров посчитал, что на его территорию вторгся конкурент, и, не стесняясь в выражениях, попросил того удалиться.

Соперник оказался намного старше и, к тому же, обладателем чемпионского пояса по боям без правил. Поэтому дрались недолго, но на глазах у всей Дерибасовской, не стесняясь детей.

Их родителям потом долго пришлось объяснять, почему Дед Мороз употребляет нецензурную брань и распускает руки.

Один из бойцов в итоге скинул с себя тулуп и бороду для удобства. Разнять буянов удалось Снегурочке. К счастью, новогодние посохи в дело не пошли и обошлось без серьезных травм.

Сотрудники полиции начали проверку в отношении артистов.

