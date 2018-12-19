В ЦБ рассказали, какие продукты подорожают в 2019 году

В Центробанке перечислили продукты, которые могут подорожать в будущем году. Об этом сообщается в докладе «О денежно-кредитной политике».

В частности, речь идет о бензине, сигаретах, вине и автомобилях - на данную продукцию в ЦБ предрекли взлет цен. Так, топливо и табак могут подорожать на 4,6%. Алкоголь - на 0,9%, а автомобили - на 0,2%. Уточняется, что подорожание связано с изменением акцизов с 1 января.

Вместе с тем из-за требований ВТО ожидается также отмена льготных акцизных ставок на российское вино и шампанское.

Что же касается инфляции, то в ЦБ предрекли ее ускорение с 4% до 5-5,5% на фоне роста НДС, который увеличится до 20%. Кроме того, подорожание бензина повлечет расходы на транспортировку, которые несут практически все производители.

Как уточняет сайт газеты «Известия», в следующем году подорожают также бытовая техника, электроника, а также обувь, одежда и транспортные услуги. В группе риска оказались и хлебобулочные изделия, фрукты и овощи.

Ранее нефтяники предупредили правительство о возможном скачке цен на продукты. Всему виной 30%-ное подорожание топлива, что серьезно сказывается на стоимости услуг логистических и транспортных компаний.