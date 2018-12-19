Россиянам напомнили о шестидневной рабочей неделе

Последняя рабочая неделя в уходящем году будет шестидневной. После этого наступят новогодние выходные.

«Вариант длинной рабочей недели был выбран для того, чтобы не прерывать "новогодние каникулы". Выходной день с субботы, 29 декабря, перенесен на понедельник, 31 декабря», - цитирует «Интерфакс» слова заместителя руководителя Федеральной службы по труду и занятости Ивана Шкловца.

Праздничные каникулы продлятся с 30 декабря по 8 января. Первым рабочим днем станет среда, 9 января. Переутомление россиянам не грозит, так как рабочая неделя продлится всего три дня.

Длинные выходные - отличный повод провести время с семьей и совершить поездку в другой город.

Ранее эксперты назвали список самых привлекательных мест, куда россияне могут отправиться сразу после боя новогодних курантов. В перечне самых доступных направлений Пермь, Каменск-Уральский в Свердловской области, Белорецк в Башкирии, Смоленск и Рязань.

