Скорую помощь раздавило упавшим грузом с проезжавшего автомобиля под Хабаровском: видео

Страшное ДТП с участием кареты скорой помощи произошло в Хабаровском крае. Как уточнили «Звезде» в ГИБДД, информация об аварии поступила в дежурную часть в 12:15 сегодня, 19 декабря.

Согласно сообщению, инцидент произошел на Вагонной улице, 1. Там грузовик марки MAN с полуприцепом двигался по Севастопольской улице.

«При повороте направо произошло падение перевозимого груза - трансформатора - из-за разрыва крепежного груза. Он упал на проходящий навстречу автомобиль скорой помощи. В нем находились два фельдшера и водитель», - отметили в ГИБДД.

В результате аварии водитель кареты скорой помощи оказался зажат в салоне. Он был извлечен и госпитализирован. В настоящее время о его состоянии данных нет.