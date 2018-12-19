В Госдепе одобрили продажу Турции систем ПРО Patriot

В Госдепартаменте США одобрили возможную сделку по продаже Турции систем ПРО Patriot с оборудованием на 3,5 миллиарда долларов. С таким заявлением выступили в Агентстве по сотрудничеству в сфере обороны и безопасности Пентагона.

Ранее турецкая сторона запрашивала разрешение приобрести в США четыре комплекта Patriot, имеющих 20 пусковых установок и 80 ракет-перехватчиков. По данным Пентагона, Турция применит комплексы для укрепления своего потенциального ПРО, а также для защиты территориальной целостности и сдерживания региональных угроз.

Вместе с тем в ведомстве подчеркнули, что продажа также должна увеличить оборонительные возможности военных турецкой стороны «для защиты от враждебной агрессии и защиты союзников по НАТО».

Информация о выдаче разрешения была опубликована в связи с напряженностью в отношениях между обеими странами по ряду вопросов.

Ранее глава министерства иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу рассказал, почему его страна приобрела российские ЗРК С-400 вместо американских Patriot.

