Кононенко вручили символический ключ от МКС

На Международной космической станции смена караула. Астронавт Европейского космического агентства Александр Герст передал руководство орбитальным комплексом российскому космонавту Олегу Кононенко.

«Олег, я знаю, ты был здесь и раньше, это твоя четвертая экспедиция. Ты очень опытный командир, я уверен: станция будет в хороших руках», - сказал Герст.

Герст передал Кононенко символический ключ от станции. А новый командир поблагодарил предшественника за хорошую работу, теплые слова, атмосферу дружбы, которая создана, и отметил, что передача руководства МКС на этот раз прошла очень быстро.

Экспедиция Герста вернется на Землю уже завтра. Вместе с ним тут будут встречать астронавта NASA Серину Ауньен-Чэнселлор и россиянина Сергея Прокопьева.

А Олег Кононенко вместе с коллегами - американкой Энн Макклейн и канадцем Давидом Сен-Жаком - будет еще полгода работать на орбите.