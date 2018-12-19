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ГАЗ возродит производство легендарной «Волги»

Ян Брацкий
07:14 19.12.2018
Соответствующее инвестиционное соглашение подписало правительство Нижегородской области, «Группа ГАЗ» и Минпромторг РФ.
ГАЗ возродит производство легендарной «Волги»
Фото: wikimedia

На конвейеры «Группы ГАЗ» возвращается «Волга». Первые автомобили будут собраны через два года. Соответствующее инвестиционное соглашение подписали правительство Нижегородской области, автопроизводитель и Минпромторг РФ.

Суть новых договоренностей заключается в том, что нижегородское предприятие приступит к выпуску современных экономичных дизельных двигателей, сообщает портал «Колеса».

Соглашение подписано на срок до 2018 года. В совместных проектах с ГАЗом заинтересован Volkswagen.

Поэтому, скорее всего, с конвейера сойдет не хорошо знакомая всем «Волга», а прототип Volkswagen Caddy, разработанный специально для российского потребителя. Автомобиль будет стоить в разы дешевле своего немецкого аналога.

В последний раз Volga продавалась на отечественном рынке с приставкой Siber. Модель производилась в Нижнем Новгороде в период с 2008 по 2010 год и представляла собой почти полную копию американского Chrysler Sebring, у которого были заимствованы трансмиссия, двигатель и сама платформа.
 

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