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Женатый Аршавин прокатил посетительниц стриптиз-клуба на лошади и отказался платить за поездку

Наталия Майорова
07:23 19.12.2018
В настоящее время достоверно не известно, действительно ли на видео Аршавин.
Видео: Великий на связи!!!, YouTube

В Сети появились кадры, на которых человек, похожий на бывшего полузащитника «Зенита» и сборной России Андрея Аршавина, был замечен в стриптиз-клубе, откуда вышел с девушками, после чего устроил верховую прогулку на лошадях.

Ролик был опубликован на YouTube. На кадрах видно, как мужчина, похожий на Аршавина, общается с девушками, сидящими на лошадях. Вместе с тем рядом с ним стоят полицейские и незнакомки, с одной из которых обнимается «футболист».

Также на видео показано, как якобы Аршавин и другие люди стоят возле девушек и беседуют о чем-то. Вероятнее всего, речь идет об оплате за услугу езды на лошадях.

Возле «футболиста» останавливается полицейский автомобиль, в окно которого на несколько секунд заглядывает молодой человек. После этого мужчина, похожий на Аршавина, удаляется.

По предварительной информации, «футболист» прокатил женщин на лошадях по ночному городу, но за поездку платить оказался, уточняет сайт «Комсомольской правды».
 

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