Стало известно, кто может потерять работу в новом году

Каждый четвертый российский работодатель начнет новый год с увольнения своих сотрудников. Главные кандидаты «на выход» представители медиа и маркетинга, а также специалисты занятые в сфере продаж продуктов питания.

Большинство из тех, у кого нет в планах сокращения штата, задумались об обучении сотрудников, сообщает «Российская газета». В основном такие планы строят работодатели в области IT-индустрии и финансов, а так же компании, которые предоставляют различные услуги крупному и среднему бизнесу.

Самыми незаинтересованными в обучении персонала оказались представители строительной отрасли.

Двадцать пять процентов опрошенных работодателей приняли решение ввести с нового года новые стандарты KPI (ключевые показатели эффективности). В основном это коснется бизнеса по продаже автомобилей и ритейла.

Однако есть и те, кто после первого января 2019 года собирается расширять штат сотрудников. Это все те же IT-компании и оказывающие услуги бизнесу фирмы.

Из тех работодателей, что решили начать год с набора и обучения персонала большинство собираются осваивать новые направления в своей сфере и увеличивать траты на рекламу и продвижение.

Каждый десятый работодатель намерен ввести дополнительные нематериальные премии своим сотрудникам.

