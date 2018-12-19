В Хабаровск вернулась еще одна группа застрявших в Хайнане российских туристов

Группа туристов, у которых возникли проблемы с возвращением домой с китайского острова Хайнань из-за проблем с туроператором, прибыла в Хабаровск в среду, 19 декабря. Они были доставлены российской авиакомпанией NordStar.

В местном аэропорту информацию подтвердили, уточняет ТАСС.

«Рейс Санья - Хабаровск прибыл», - говорится в сообщении.

Вместе с тем в управлении по туризму министерства культуры Хабаровского края отметили, что в настоящее время на Хайнане ожидают вылета еще почти 120 человек.

Региональное правительство решает вопрос о возвращении оставшихся туристов на острове, также рассматривается вариант привлечения МЧС или авиакомпании «Аврора». Для координации помощи людям на место уже прибыл представитель краевого руководства.

Ранее сообщалось, что российские туристы не смогли покинуть Хайнань после того, как иркутская авиакомпания «ИрАэро» приостановила полеты в китайские города Санья и Хайкоу. Причиной тому стали долги туроператора «Жемчужная река».

Однако после вмешательство властей России в «ИрАэро» пообещали, что все туристы будут вывезены обратно при условии наличия обратных билетов. На прошлой неделе одну из групп хабаровских туристов доставили в город рейсом данной авиакомпании через Челябинск в Москву.