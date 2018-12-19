Главы МИД РФ, Ирана и Турции договорились о проведении первого заседания конституционного комитета Сирии

Первое заседание конституционного комитета Сирии должно пройти уже в начале следующего года. Об этом на встрече в Женеве условились главы МИД России, Ирана и Турции - стран, которые выступают гарантами мирного процесса в республике.

Участвовал в переговорах и спецпосланник ООН Стаффан де Мистура. Итоги встречи все стороны, не сговариваясь, назвали очень продуктивными.

«Мы будем содействовать работе первой сессии конституционного комитета в Женеве. Способствовать установлению политического процесса в Сирии в соответствии с договоренностями, достигнутыми на саммите в Сочи, и с резолюциями Совета безопасности ООН. Мы будем следовать принципам территориальной целостности Сирийской арабской республики», - зачитал журналистам итоговое заявление министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Решение сформировать конституционный комитет приняли в январе в Сочи на Конгрессе сирийского национального диалога. Его созвали по инициативе Владимира Путина. Главная задача комитета - выработать новый основной закон, по которому затем в Сирии пройдут всеобщие выборы. В состав комитета войдут по 50 представителей от правительства, оппозиции и гражданского общества.