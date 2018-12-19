На Камчатке привлекли к ответственности чиновницу, которая сравнила вооруженного пенсионера с животным

Сотрудницу подведомственного минфину Камчатского края учреждения, которая сравнила пришедшего к зданию правительства региона вооруженного пенсионера с животным, привлекли к дисциплинарной ответственности. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-службу администрации края.

Собеседник рассказал, что по итогам заседания комиссии по соблюдению правил служебного поведения было решено привлечь сотрудницу к дисциплинарной ответственности в форме замечания.

Он пояснил, что речь идет о документально оформленном дисциплинарном взыскании.

Ранее стало известно, что 19 ноября в центре Петропавловска-Камчатского был задержан вооруженный 67-летний мужчина. У него изъяли ружье ИЖ-12 со спиленными стволом и прикладом, а также шесть патронов. Пенсионера поместили в психоневрологический диспансер. Позже в социальных сетях появилось видео, которое было снято на телефон из окна кабинета в здании правительства Камчатского края.

«Это только этим, это только дротиком, как животное — чпок, чтобы он отрубился», - прокомментировал женский голос за кадром.

Тогда местные власти заявили, что сотрудницу, опубликовавшую видеозапись, уволили, а судьбу комментировавшей за кадром происходящее женщины решит комиссия по этике.

