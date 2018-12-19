В сирийском Алеппо показали ход восстановления школ и больниц

За время восстановительных работ в сирийском Алеппо строители вывезли больше трех миллионов кубометров мусора. Это больше, чем пирамида Хеопса в Египте. Рабочие расчищают завалы и занимаются ремонтом. Те здания, что сохранить не удается, сносят и готовят площадку для новых. В первую очередь восстанавливают школы и больницы.

«Вот эта вот комната была полностью уничтожена, сюда попал снаряд, теперь здесь все даже лучше чем было. Здесь будет кабинет гинеколога, а здесь стоматология, вот там аптека, рядом склад, а здесь будет педиатрия», - сказал Омар Ахдар.

В ближайшее время в эту клинику завезут новое медицинское оборудование и мебель. Власти района гарантируют, что еще до конца года врачи начнут принимать первых пациентов.