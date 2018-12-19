Туристы «Жемчужной реки» вернулись в Татарстан

В Казань вернулась вторая группа туристов российской компании «Жемчужная река», которые долгое время не могли вылететь с китайского острова Хайнань. Об этом сообщил пресс-секретарь казанского международного аэропорта Адель Гатауллин.

«Самолет авиакомпании “Уральские авиалинии” из Внуково приземлился в Казани в 22.55 мск», - заявил он.

Утром во вторник, 18 декабря, из китайского города Санья в Москву вылетел авиалайнер с 343 россиянами на борту, из которых 174 являлись жителями Татарстана.

По поручению властей Татарстана, в столичном аэропорту Внуково был организован спецрейс «Уральских авиалиний» с целью перевозки пассажиров в Казань.

Напомним, авиакомпания «ИрАэро» более 10 дней назад приостановила программу полетов в Китай в связи с задолженностью туроператора «Жемчужная река». Позже авиаперевозчик согласился за свой счет вывезти из КНР около 1,5 тысячи туристов, которые приобрели путевки у этой туристической фирмы.

12 декабря Ростуризм исключил два юридических лица, принадлежащих туроператору «Жемчужная река», из Единого федерального реестра туристических операторов.