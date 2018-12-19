Полянского удивила реакция Киева на принятие ГА ООН резолюции по Крыму

В связи с тем, что украинскую резолюцию о «милитаризации Крыма» поддержала лишь треть членов Генассамблеи ООН, реакция Киева на это вызывает удивление. Такую позицию высказал заместитель российского постпреда при ООН Дмитрий Полянский.

«Интересно, почему Украина и из западные “суверены” так отмечают одобренную накануне резолюцию Генассамблеи по “милитаризации Крыма”», - задался вопросом дипломат в своем Twitter.

Полянский напомнил, что данную резолюцию «с натяжкой поддержала треть западных или прозападных» членов Генассамблеи ООН.

«Совершенно не впечатляет», - резюмировал заместитель постпреда РФ.

Напомним, ГА ООН во вторник, 18 декабря, приняла предложенную Украиной резолюцию о «милитаризации» Крыма и акваторий Азовского и Черного морей.

Позже в Кремле выразили сожаление в связи с принятием Генассамблеей Организации Объединенных Наций данной резолюции.