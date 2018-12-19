Число скучающих по СССР россиян возросло до максимума за десятилетие

Число россиян, тоскующих по СССР, достигло максимально высокого уровня за последнее десятилетие. Об этом сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на результаты опроса «Левада-центра».

По данным исследования, 66% опрошенных скучают по СССР, тогда как на протяжении последних 10 лет этот показатель не превышал 61%. В 2017 году он составил 58%.

Социологи отмечают, что все чаще сожаление о распаде Советского Союза выражает та часть респондентов, которые не застали СССР – молодежь в возрасте от 18 до 24 лет. Ностальгия по СССР высока среди опрошенных старше 55 лет.

Эксперт «Левада-центра» Карина Пипия считает, что такие результаты – следствие растущей обеспокоенности россиян своим благосостоянием в настоящем и будущем. Именно на этом фоне активизируются воспоминания и представления о сильной советской экономике, причем не всегда оправданные.

Напомним, договор о ликвидации СССР был подписан 8 декабря 1991 года в Беловежской пуще.

