В парламенте Великобритании вновь предложили провести голосование о недоверии Мэй

Шотландская национальная партия (SNP) вместе с либерал-демократами, партией Уэльса и партией «зеленых» (Green Party) внесла в парламент Великобритании ходатайство о голосовании по вопросу о недоверии главе британского Кабинета министров Терезе Мэй.

«Пока лейбористы колеблются и откладывают, мы не будем. Сегодня ночью SNP выдвинула предложение о недоверии правительству Великобритании», - говорится в сообщении партии, опубликованном в Twitter.

Ранее лидер оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбин внес в парламент предложение о голосовании по вопросу вынесения вотума недоверия Терезе Мэй. Оппозиционер был недоволен тем, что премьер-министр перенесла голосование по соглашению с ЕС по Brexit на середину января.

Позже стало известно, что парламент Соединенного Королевства отклонил инициативу Корбина.