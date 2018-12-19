В Русском музее обнаружили считавшийся уничтоженным портрет Пушкина

Сотрудники Русского музея обнаружили портрет Александра Пушкина работы художника Кузьмы Петрова-Водкина, который считался утерянным. Он оказался под слоем картины «Колхозницы» Петрова-Водкина. Об этом сообщила пресс-служба учреждения.

Заведующий отделом технологических исследований Русского музея Сергея Сирро рассказал, что очертание другого изображения под картиной «Колхозницы» заметно даже при визуальном осмотре. Тем не менее специалисты использовали специальную технику для того, чтобы выяснить, кто именно изображен под верхним слоем.

По словам Сирро, раньше считалось, что Петрову-Водкину не понравился написанный им портрет поэта и он его уничтожил.

Отмечается, что портрет Пушкина относится к 1930-м годам.

