«Буханка» за 20 тысяч евро: в Германии выросли продажи российских УАЗ-452

С начала 2018 году жители Германии приобрели 70 экземпляров модели УАЗ-452, что почти в два раза выше прошлогоднего показателя для этой страны.

Такую статистику реализации «буханок» на немецком авторынке приводит компания Made in Russia Gmbh - единственный продавец продукции Ульяновского автозавода в Германии.

По словам специалистов, в основном УАЗ-452 покупают немцы с высшим образованием и стабильным доходом.

«Это финансисты, юристы, инженеры, экономисты и доктора. Нередко покупателям приходится ждать заказанного авто, однако такая перспектива их не отпугивает», - рассказали в компании.

Отмечается, что при покупке российских «буханок» немцы часто сдавали в trade in подержанные автомобили местного производства.

Прежде чем оказаться в руках клиента каждая российская машина проходит предпродажную подготовку: мастера проверяют исправность всех деталей, герметизацию швов и прочее. Иногда покупателям приходится ждать привоза внедорожника до шести месяцев.

Стоимость УАЗ-452 в Германии составляет 20 тысяч евро (более 1,5 млн рублей).

Ранее сообщалось, что Ульяновский автозавод объявил о начале производства юбилейной специальной версии легендарной «буханки».