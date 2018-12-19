На Сахалине приостановили паромное сообщение с материком

Паромную переправу Ванино – Холмск, соединяющую остров Сахалин с материком, закрыли из-за циклона на Охотском побережье. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Хабаровскому краю.

Отмечается, что ограничение будет действовать до улучшения метеоусловий.

Синоптики сообщают, что циклон сопровождается штормовым ветром и девятиметровыми волнами. Улучшение погоды ожидается вечером 19 декабря.

