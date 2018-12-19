Джордж Лукас возглавил рейтинг самых богатых американских знаменитостей по версии Forbes

Известный кинорежиссер Джордж Лукас возглавил рейтинг самых богатых американских знаменитостей 2018 года по версии Forbes. Его состояние журнал оценил в 5,4 млрд долларов.

Второе и третье места достались режиссеру Стивену Спилбергу с состоянием 3,7 млрд долларов и телеведущей Опре Уинфри (2,8 млрд долларов).

Всего в списке находятся 10 известных граждан США. Их общее состояние оценивается в 18,7 млрд долларов.

В рейтинг также вошли баскетболист Майкл Джордан, модель Кайли Дженнер, рэперы Jay-Z и Diddy, иллюзионист Дэвид Копперфильд, гольфист Тайгер Вудс и писатель Джеймс Паттерсон.

Ранее Forbes назвал имена самых влиятельных женщин 2018 года.