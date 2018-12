СМИ сообщили о провале эксперимента по очистке океана от пластикового мусора

Плавучая система голландской компании The Ocean Cleanup по очистке океана от пластикового мусора не смогла доказать свою эффективность во время пробного плавания. Об этом пишет The Associated Press, со ссылкой на автора проекта.

По информации издания, эксперимент, стартовавший осенью 2018 года, провалился из-за низкой скорости плавучей установки, двигатели которой работают на солнечной энергии.

Судно не может выловить пластиковый мусор, поскольку он двигается быстрее плавучей установки.

Несмотря на отрицательный результат испытаний, основатель проекта Боян Слат верит, что систему удастся смодифицировать и в дальнейшем она будет использоваться для очистки океана.