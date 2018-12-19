Ученые разработали имплантат для похудения

Ученые из университета Висконсин-Мэдисон выяснили, что новый имплантат помогает сбросить до 40% собственного веса. Об этом сообщает MedicalXpress.

Диаметр вживляемого устройства составляет менее сантиметра, а процедура имплантации практически безвредна. Прибор создает электрические импульсы, похожие на те, что производит желудок, и доставляет их к блуждающему нерву, связывающему желудок с мозгом. В результате в мозг поступает информация о том, что желудок полон после нескольких кусочков проглоченной пищи.

Один из изобретателей имплантата Сюдун Ван пояснил, что эти импульсы усиливают естественные процессы, помогая контролировать потребление пищи.

Ученые уже запатентовали новый прибор. В данный момент они планируют испытать его на крупных животных, после чего приступить к тестам на людях. Похожие устройства для стимуляции блуждающего нерва уже существуют, но их нужно постоянно заряжать. Новый имплантат «питается» от стенок желудка.