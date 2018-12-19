«Неделю не слышал ее голоса» - отец Марии Бутиной рассказал об отсутствии связи с дочерью

Отец арестованной в США гражданки России Марии Бутиной рассказал, что уже на протяжении почти одной недели не может связаться со своей дочерью. Об этом пишет газета «Известия».

В беседе с корреспондентом издания мужчина заявил, что не общался с дочерью после судебного заседания, в ходе которого россиянка частично признала свою вину.

«Связь сейчас полностью отсутствует, я почти неделю не слышал голос дочери», - сказал Валерий Бутин.

При этом он подчеркнул, что, по его мнению, «это очередная попытка американской стороны оказать на Марию давление».

По словам отца арестованной россиянки, администрация тюрьмы, где в данный момент содержится его дочь, объясняет отсутствие связи техническими неполадками, однако он не верит в данную версию.

Кроме того, Бутин отметил, что Мария до сих пор находится в изоляторе тюрьмы.

Напомним, россиянку Марию Бутину задержали в США летом этого года по подозрению «в работе на РФ в качестве агента».