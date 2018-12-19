Умер актер Олег Мартьянов

Заслуженный артист России Олег Мартьянов ушел из жизни в возрасте 66 лет. Об этом сообщила пресс-служба театра.

Актер окончил Высшее театральное училище имени Щепкина и в 1973 году был принять в труппу Государственного академического Малого театра.

На счету Мартьянова около 70 работ в спектаклях. Также артист принимал участие в записи множества аудиокниг, таких как «Князь Серебряный» А.К.Толстого и «Алиса в Стране чудес» Льюиса Кэролла.

