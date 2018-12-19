В США призвали главу украинской «новой церкви» уважать религиозный выбор граждан

Американский госсекретарь Майк Помпео в ходе телефонной беседы призвал главу новой украинской «автокефальной церкви» митрополита Епифания уважать религиозный выбор граждан. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Госдепа США.

«Госсекретарь призвал уважать возможность всех украинцев исповедовать (религию - прим. ред.) по своему выбору», - информирует внешнеполитическое ведомство.

В сообщении отмечается, что телефонный разговор с новоизбранным главой православной церкви Украины состоялся в связи с желанием Вашингтона «подчеркнуть поддержку Соединенными Штатами религиозной свободы и украинского суверенитета».

Напомним, о создании Украинской поместной церкви президент Петр Порошенко сообщил 15 декабря. Ее главой был избран митрополит УПЦ КП Епифаний.

Каноническая православная церковь на Украине отказалась признавать созданную церковь. Тех ее представителей, которые все-таки приняли участие в так называемом «объединительном соборе», сравнили с иудами.