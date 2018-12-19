Французская фирма опубликовала видео летающего мотоцикла

Французская компания Lazareth Auto-Moto в 2019 году представит летающий мотоцикл. Видео необычного транспортного средства было опубликовано на официальном youtube-канале фирмы.

Новинка представляет из себя мотоцикл с двумя парами колес, которые могут поворачиваться на 90 градусов и служить основанием для реактивных турбин немецкой компании JetCat. В Lazareth Auto-Moto утверждают, что именно благодаря последним модель Lazareth LMV 49 получила функцию вертикального взлета.

Однако из тизера не понятно, как именно крепятся и функционируют турбины. Также нет полной информации о параметрах использованной силовой установки.

Официальный дебют летающего мотоцикла произойдет 31 января 2019 года.