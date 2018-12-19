В Белом доме анонсировали участие Трампа в экономическом форуме в Давосе

Американский лидер Дональд Трамп примет участие в экономическом форуме в Давосе, который состоится в январе 2019 года. Такое заявление сделала официальный представитель Белого дома Сара Сандерс.

«Всемирный экономический форум пройдет в швейцарском Давосе с 22 по 25 января, как и в прошлом году, президент (США Дональд Трамп – прим. ред.) примет в нем участие», - сказала Сандерс во время общения с журналистами.

Представитель Белого Дома добавила, что делегацию США возглавит министр финансов Стивен Мнучин. В состав миссии также войдут американский госсекретарь Майк Помпео, министр торговли Уилбур Росс, министр национальной безопасности Кристен Нилсен и другие члены администрации, включая советников главы государства Иванку Трамп и Джареда Кушнера.

Ранее сообщалось, что на экономический форум в Давосе поедут российские бизнесмены.