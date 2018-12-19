В Госдуме поддержали возвращение курилок в аэропорты

Во вторник,18 декабря, комитет Госдумы по охране здоровья рекомендовал принять в первом чтении законопроект по возвращению курилок в зонах для зарегистрированных пассажиров в аэропортах, а также для сотрудников воздушных гаваней и авиакомпаний. Соответствующий документ был внесен еще в конце 2017 года в нижнюю палату парламента депутатом Сергеем Боярским.

Как сообщает НСН, в Общероссийском объединении пассажиров, которое предлагает оборудовать курительные комнаты в аэропортах, отметили, что за текущий год в организацию поступило более сотни обращений. Пассажиры жалуются на курение в туалетах. Часть заявлений также затрагивает интересы курильщиков, которые считают, что такие помещения должны быть в аэропортах.

Напомним, закон «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» вступил в силу 1 июня 2013 года. Запрет касается курения в учебных, культурных, спортивных и медицинских учреждениях, у входов в вокзалы, аэропорты, морские и речные порты. Также полный запрет заработает для госорганов, детских площадок, пляжей, помещений соцслужб и рабочих мест, находящихся в помещении.

