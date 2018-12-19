Порошенко анонсировал скорое получение Украиной транша от МВФ

Украина в ближайшее время получит первый транш в размере 1,4 млрд долларов в рамках новой кредитной программы МВФ. Такое заявление сделал украинский лидер Петр Порошенко.

Всего же, по словам главы государства, МВФ выделит Украине 3,9 млрд долларов сроком на 14 месяцев.

Как, в свою очередь, уточнили в Минфине Незалежной, страна получит первый транш от МВФ до 25 декабря, а решение о следующих выплатах будет принято в мае и ноябре по итогам обзоров выполнения выдвинутых Киеву условий.

В сентябре стало известно, что для получения нового кредита от Международного валютного фонда Киеву придется вновь поднять цены на газ на 23%, провести антикоррупционную реформу, принять сбалансированный бюджет и реорганизовать Государственную фискальную службу.

В начале ноября этого года, согласно договору с МВФ, цены на газ на Украине взлетели на 23,5%.