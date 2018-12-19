Стало известно имя приемника Джона Маккейна

Преемником американского сенатора от Аризоны Джона Маккейна станет Марта Максалли. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте губернатора штата Дага Дьюси.

«Всю свою жизнь Марта (Максалли - прим. ред.) ставила службу превыше всего: она была в первых рядах во время самых жестоких сражений в самые суровые времена. Она прослужила в армии 26 лет, шесть раз ее направляли на Ближний Восток и в Афганистан», - сказано в тексте.

Напомним, Джон Маккейн ушел из жизни 25 августа 2018 года после продолжительной онкологической болезни. Он страдал от рака мозга и в 2017 году проходил лечение, перенеся химиотерапию и операцию.

Перед смертью американский сенатор Джон Маккейн записал прощальное обращение к гражданам США, в котором раскритиковал действующего главу государства Дональда Трампа.