Судье по делу Кокорина и Мамаева пригрозили убийством

Судье, который 18 декабря рассматривал апелляции по делу футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина, поступили угрозы убийства. Неизвестный отправил письмо на электронную почту Московского городского суда. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Злоумышленник написал, что если Павел Мамаев и Александр Кокорин не будут выпущены на свободу, то он будет вынужден на неделе устроить митинг.

Кроме того, он добавил, что судья должен ходить с охраной, так как «ему вообще не жить».

В суде рассказали, что обратились в полицию для того, чтобы были приняты меры в отношении угрожающего.

Ранее Мосгорсуд рассмотрел апелляции футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина с просьбой освободить их из-под ареста. Но их требование не было удовлетворено. Позже Мамаев назвал такое решение суда позором.

