В США ушла из жизни актриса Пенни Маршалл

В США в возрасте 75 лет ушла из жизни актриса и режиссер Пенни Маршалл. Причиной ее смерти стали осложнения, возникшие из-за сахарного диабета.

Как пишет издание TMZ, актриса умерла в собственном доме в Лос-Анджелесе.

Пенни Маршалл получила широкую популярность после роли в картине «Лаверна и Ширли», она также являлась режиссером фильмов «Большой», «Пробуждение» и многих других лент.