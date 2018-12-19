В США ушла из жизни актриса Пенни Маршалл
Причиной ее смерти стали осложнения, вызванные сахарным диабетом.
Фото: Nancy Kaszerman, ZUMAPRESS.com, Globallookpress
В США в возрасте 75 лет ушла из жизни актриса и режиссер Пенни Маршалл. Причиной ее смерти стали осложнения, возникшие из-за сахарного диабета.
Как пишет издание TMZ, актриса умерла в собственном доме в Лос-Анджелесе.
Пенни Маршалл получила широкую популярность после роли в картине «Лаверна и Ширли», она также являлась режиссером фильмов «Большой», «Пробуждение» и многих других лент.