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Мамаев назвал позором решение суда продлить арест

Екатерина Масло
00:00 19.12.2018
Ранее Мосгорсуд продлил арест футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву до 8 февраля.
Мамаев назвал позором решение суда продлить арест
Фото: Григорий Сысоев, РИА Новости

Полузащитник футбольного клуба «Краснодар» Павел Мамаев считает позором решение суда отклонить его апелляцию на продление срока ареста. Об этом сообщает Sport24.ru.

«Ваша честь, даже говорить ничего не хочется. Это просто позор», - сказал спортсмен.

Он подчеркнул, что больше ничего обжаловать не хочет. Мамаев отметил, что он с нападающим «Зенита» Александром Кокориным «все уже ответили».

Напомним, Мамаева и Кокорина арестовали 11 октября по обвинению в избиении водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука, а также главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака и генерального директора НАМИ Сергея Гайсина. Драки произошли в Москве 8 октября.Были возбуждены уголовные дела по статьям «побои» и «хулиганство».

Ранее стало известно, что Мосгорсуд продлил арест футболистам до 8 февраля. Защита и родственники игроков разочарованы решением судьи, так как рассчитывали, что спортсменов освободят.
 

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