Во львовской тюрьме до смерти забили воевавшего на стороне ЛНР ополченца

Охрана тюрьмы во Львове жестоко избила российского добровольца, воевавшего в Донбассе на стороне ЛНР, от чего ополченец впоследствии скончался. Такое заявление сделала представитель Луганской народной республики в подгруппе по гуманитарным вопросам Контактной группы Ольга Кобцева.

«Валерий Иванов, российский доброволец, был убит во львовской тюрьме. По нашим каналам мы получили информацию о том, что за несколько дней до смерти Валерий Иванов был избит охраной и брошен в карцер, где и скончался от полученных побоев», - приводит «Луганский информационный центр» слова Кобцевой.

Представитель самопровозглашенной республики добавила, что на встрече гуманитарной подгруппы в Минске ЛНР будет требовать от украинской стороны вернуть на родину тело россиянина. Кобцева также сообщила, что «всего несколько недель назад» она беседовала по телефону с добровольцем и просила его «дожить до обмена (пленными между Украиной и республиками Донбасса - прим. ред.)».

«Сейчас я могу уверенно говорить, что его кровь на руках (представителя Украины в гуманитарной подгруппе Контактной группы - прим. ред.) Ирины Геращенко и (президента Украины Петра - прим. ред.) Порошенко, по указке которого она ровно год назад в числе пяти человек вычеркнула его фамилию, как и других наших добровольцев, из списка обмена», - подчеркнула представитель ЛНР.

Ранее официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко сообщил, что в подконтрольной Вооруженным силам Украины станице Луганской мародеры из числа киевских силовиков грабят и избивают мирных жителей.