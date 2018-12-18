Стоимость нефти Brent упала ниже 57 долларов впервые с октября 2017 года

Цена на нефть марки Brent опустилась ниже 57 долларов за баррель впервые с октября 2017 года. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена февральских фьючерсов на нефть марки Brent уменьшилась до 57,18 долларов за баррель на лондонской бирже ICE Futures к 19:37 по московскому времени.

По состоянию на 19:24 по московскому времени цена февральских фьючерсов на нефть WTI снижалась на 5,6% до 47,41 долларов за баррель.

