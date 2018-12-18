В Кремль доставили главную новогоднюю елку России

Сегодня в Кремле произошло событие, которое случается только два раза в год - открыли Спасские ворота. Обычно это делается в мае, когда через Спасские ворота выезжает кортеж министра обороны, принимающего парад победы. И под Новый год, когда в Кремль привозят главную елку страны.

Ель, которая в этом году будет украшать Соборную площадь Кремля, выбрали из почти трех десятков претенденток. Как в любом конкурсе красоты, здесь есть свои критерии: ствол должен быть ровным, силуэт пирамидальным, возраст не менее ста лет, а высота около 30 метров. Выбранная красавица отвечает всем требованиям.

Нашли ее в деревне Еремино Щелковского района Подмосковья. Под стены Кремля новогодний кортеж из Щелково прибыл поздно вечером. Теперь начинается довольно долгий и трудоемкий процесс украшения.

Новогодняя композиция на Соборной площади будет оформлена в стиле Зимний лес. Елку украсят две тысячи игрушек и полтора километра гирлянд. Процесс должен быть завершен к 24 декабря.