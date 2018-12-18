Премьер-министр Бельгии подал в отставку

Глава бельгийского правительства Шарль Мишель объявил о своей отставке.

Сделал он во время заседания в парламенте страны. По его собственным словам, уход с поста стал логичным результатом игнорирования его позиции касательно вопроса работы кабинета министров со стороны парламента.

«Я должен уважать и принять эту ситуацию, поэтому я принял решение объявить о своей отставке и немедленно направиться к королю», — цитирует Мишеля телеканал RTBF.

Политик решил поступить именно так после того, как парламентские фракции Бельгии вынесли на рассмотрение вопрос вотума недоверия кабинету министров. В знак протеста против подписания премьером миграционного пакета ООН пятеро членов правительства из фламандских националистов самостоятельно ушли в отставку, после чего правящая партия осталась в меньшинстве.