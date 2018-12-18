МИД РФ сообщило об окончательном решении США выйти из ДРСМД

США подтвердили российской стороне по дипломатическим каналам об окончательном решении выйти из Договора РСМД. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

«По двусторонним каналам нам на высоком политическом уровне подтвердили, что данное решение окончательное и не является приглашением к диалогу», — сообщил Рябков в интервью газете «Коммерсантъ».

Рябков отметил, что Вашингтон еще в октябре 2018 года публично заявлял о намерении выйти из договора. США намекали на то, что договор значительно ограничивает их военные возможности.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что США под надуманным предлогом выходят из ДРСМД, который сами же нарушили.