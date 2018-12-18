Установлена зависимость переедания от недосыпа

Ученые немецкого Кельнского университета выявили, что человек, страдающий от недостатка сна, более склонен употреблять вредную пищу и иметь лишний вес.

Участниками исследования стали 32 добровольца в возрасте 19-33 лет. Ученые провели несколько сессий функциональной магнитно-резонансной томографии. Перед этим испытуемые пообедали, а после либо спали дома, либо провели бессонную ночь в лаборатории. На утро исследователи провели специальный аукцион, в ходе которого добровольцы торговались за возможность получить еду или какую-либо несъедобную вещь.

Им показывали изображения аукционных лотов, который они должны были выбрать или отвергнуть. При этом участникам показывалась средняя стоимость предмета. Об этом сообщается в пресс-релизе на портале Eurekalert!.

Как оказалось, бессонная ночь поспособствовала повышению ценности пищи по сравнению с несъедобными лотами. В тот же самый момент миндалевидное тело мозга показывало повышенную активность, а это – участок, отвечающий за принятие решений. По словам ученых, это напрямую указывает на повышение риска переедания и ожирения.