В Нижегородской области автобус с пассажирами врезался в дерево
В результате аварии пострадало 13 человек, в том числе один ребенок, погибших нет.
Фото: gibdd.rus, Instagram
В городе Выкса в Нижегородской области произошло ДТП с участием пассажирского автобуса. Происшествие случилось около 18 часов вечера во вторник, 18 декабря.
Сообщается, что водитель не справился с управлением, выехав на обочину дороги, и столкнулся с деревом. Спасателям, прибывшим на место, пришлось вытаскивать его из заблокированной кабины. В результате аварии в местные больницы поступило 13 пострадавших, в числе которых один ребенок. Погибших нет.
По данным ГУ МЧС по Нижегородской области, в ликвидации последствий ДТП участвовали 23 человека и 9 единиц техники.