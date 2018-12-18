В Нижегородской области автобус с пассажирами врезался в дерево

В городе Выкса в Нижегородской области произошло ДТП с участием пассажирского автобуса. Происшествие случилось около 18 часов вечера во вторник, 18 декабря.

Сообщается, что водитель не справился с управлением, выехав на обочину дороги, и столкнулся с деревом. Спасателям, прибывшим на место, пришлось вытаскивать его из заблокированной кабины. В результате аварии в местные больницы поступило 13 пострадавших, в числе которых один ребенок. Погибших нет.

По данным ГУ МЧС по Нижегородской области, в ликвидации последствий ДТП участвовали 23 человека и 9 единиц техники.