РФ уведомила США о дальности испытаний ракеты 9М729 в рамках ДРСМД

Россия предоставила США информацию, показывающую, что ракета 9М729 не испытывалась на дальность, запрещенную договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков в интервью газете «Коммерсант».

По словам Рябкова, Россия четко соблюдает все условия ДРСМД. По его словам, доводы США по возможному выходу из ДРСМД из-за несоблюдения его Москвой несостоятельны.

«Россия неукоснительно соблюдает договор о РСМД и не допускала каких-либо нарушений», - сказал Рябков.

В начале декабря госсекретарь США Майк Помпео заявил, что у России есть два месяца на то, чтобы «вернуться к выполнению» ДРСМД, в противном случае США выходит из договора. В то же время заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон призвала Москву отказаться от ракеты 9М729, так как, по мнению американской стороны, ракета нарушает договор.

В свою очередь, в Совфеде РФ призвали США к переговорам с целью адаптации Договора.