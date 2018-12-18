США продлили санкции против сына генпрокурора РФ Чайки

США продлили санкции против сына генпрокурора РФ Юрия Чайки Артема и дочери бывшего президента Узбекистана Ислама Каримова Гульнары на основании закона Магнитского. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома со ссылкой на письмо членам конгресса США от президента Дональда Трампа.

«Особые меры в стране, упомянутые в правительственном распоряжении N13818 от 20 декабря 2017 года, должны быть продолжены на срок далее, чем 20 декабря 2018 года», - говорится в письме.

Год назад США ввели санкции в рамках закона Магнитского против нескольких лиц, включая Юрия Чайку и Гульнару Каримову.