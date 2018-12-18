Российские военные раздали жителям Сирии необычную гумпомощь

Российские военные провели три благотворительные акции в сирийских провинциях Хомс, Алеппо и Деръа. Об этом сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-лейтенант Сергей Соломатин на брифинге.

В ходе них российские военные раздали сирийским мирным жителям помимо тонны хлеба, еще 482 килограмм тульских пряников, 22 комплекта спортивной формы, а также пять футбольных мячей от московского футбольного клуба «Спартак».

Помимо этого, несмотря на режим прекращения боевых действий, боевики, действующие в Идлибской зоне деэскалации, нанесли не менее 13 ударов по жилым кварталам в провинциях Латакия, Хама и районам города Алеппо.

Продолжается и восстановление инфраструктуры с целью создания условий для возвращения беженцев. По словам Соломатина, уже в Сирии восстановлено 30 872 жилых дома, 712 образовательных и 118 медицинских учреждений, а также отремонтирован 941 километр автодорог.

Активно проходит и амнистия уклонистов от службы в армии Сирии, в том числе среди беженцев и бывших боевиков. Сообщается, что по состоянию на 17 декабря 2018 года амнистировано 18 115 человек.