МИД РФ сообщило о задержании гражданина России в Литве
Российские дипломаты выясняют причины задержания россиянина.
Фото: Алексей Иванов, ТРК "Звезда"
Гражданин России задержан в Литве. Об этом сообщает МИД РФ на своей официальной странице в Facebook. Задержание произошло в Вильнюсе.
«Посольство России в Литве активно занимается выяснением всех обстоятельств, связанных с задержанием литовской полицией 18 декабря 2018 года в Вильнюсе гражданина Российской Федерации В.В.Иванова», - говорится в сообщении ведомства.
Российские дипломаты выясняют причины и обстоятельства произошедшего.
Ведомство пытается добиться от Литвы организации срочной встречи с задержанным.