МИД РФ сообщило о задержании гражданина России в Литве

Гражданин России задержан в Литве. Об этом сообщает МИД РФ на своей официальной странице в Facebook. Задержание произошло в Вильнюсе.

«Посольство России в Литве активно занимается выяснением всех обстоятельств, связанных с задержанием литовской полицией 18 декабря 2018 года в Вильнюсе гражданина Российской Федерации В.В.Иванова», - говорится в сообщении ведомства.

Российские дипломаты выясняют причины и обстоятельства произошедшего.

Ведомство пытается добиться от Литвы организации срочной встречи с задержанным.