Захарова рассказала о российских корнях главы МИД Украины

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала новость о наличии у президента и главы МИД Украины Петра Порошенко и Павла Климкина родственников на территории Российской Федерации.

Как оказалось, жена старшего сына украинского лидера родом из России; дядя и тетя его тещи живут в Крыму. Климкин же, в свою очередь, родом из Курска и учился в Москве, а его тесть – генерал-майор в отставке – в 2014 году получил медаль «За возвращение Крыма» и продолжает жить на полуострове.

«Так что еще раз представители киевского режима затянут песню, что “не братья нам”, будем называть их сестрами», — написала Захарова в своем профиле на Facebook.

Ранее президент Украины Петр Порошенко потребовал от главы СБУ провести проверку всех госслужащих страны на наличие родственников на территории России. Итоги проверки подразумевают привлечение нарушителей к ответственности, причем, как отметил Порошенко, «за ним дело не станет». Как он теперь поступит в случае с наличием собственных связей с Россией, неизвестно.