Горбачев заявил о подрыве безопасности в мире в случае отказа от ДРСМД

Бывший советский лидер Михаил Горбачев заявил, что не согласен с утверждениями российского президента Владимира Путина об одностороннем разоружении СССР в рамках Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД). При этом Горбачев признал, что отказ от ДРСМД может подорвать безопасность не только в Европе, но и во всем мире.

«Москва поступает правильно, настаивая на его сохранении», - приводит РИА Новости заявление Горбачева.