Горбачев заявил о подрыве безопасности в мире в случае отказа от ДРСМД
Михаил Горбачев признал, что отказ от ДРСМД может подорвать безопасность не только в Европе, но и во всем мире.
Фото: Friedemann Kohler dpa, Globallookpress
Бывший советский лидер Михаил Горбачев заявил, что не согласен с утверждениями российского президента Владимира Путина об одностороннем разоружении СССР в рамках Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД). При этом Горбачев признал, что отказ от ДРСМД может подорвать безопасность не только в Европе, но и во всем мире.
«Москва поступает правильно, настаивая на его сохранении», - приводит РИА Новости заявление Горбачева.
Ранее Владимир Путин в ходе заседания коллегии Минобороны России заявил, что СССР, заключая с США Договор о РСМД в 1987 году, фактически в одностороннем порядке разоружился, что никак нельзя объяснить.