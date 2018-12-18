Порошенко заявил об одобрении Всемирным банком для Украины гарантии по займам на $750 млн

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Всемирный банк одобрил для страны гарантию по займам на сумму $750 млн. Об этом украинский лидер сообщил на своей странице в Facebook.

«Приветствую решение Совета директоров Всемирного Банка о предоставлении Украине финансовой гарантии на сумму 750 млн долларов», - написал Порошенко.

Порошенко назвал гарантии от Всемирного банка «сигналом твердой поддержки» для Украины.

По словам украинского президента, гарантии будут действительны на протяжении десяти лет.

Ранее сообщалось, что депутат Рады Юлия Тимошенко обвинила действующего президента Украины Петра Порошенко в попытках осуществить «эпохальную авантюру», а именно украсть газотранспортную систему страны (ГТС).